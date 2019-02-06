شكرا لقرائتكم محكمة بريطانية تتهم زوجين سعوديين بتسميم طفل بالإنسولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

اتهمت محكمة بريطانية زوجين سعوديين بتسميم طفل بالإنسولين، وهي التهمة التي ينفيها الزوجان بشدة.

وقال الادعاء العام: إن الطفل تم إدخاله المستشفى بين مارس ويونيو 2017 ومرة أخرى في فبراير 2018، وهو يعاني بسبب نقص الجلوكوز في الدم.

وتتضمن لائحة الاتهام إعطاء الطفل الإنسولين من قِبل المدعي عليهما، أو السماح له بالوصول إليه، وتعريض حياته بذلك للخطر.

ومن المقرر، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن تعقد المحكمة في لندن الجلسة القادمة في 25 يوليو المقبل، قبل موعد المحاكمة الذي يتوقع أن يكون في 16 سبتمبر.

وقد مُنح الزوجان كفالة مشروطة شريطة أن يظلا داخل بريطانيا ويسلما جوازات سفرهما، ولا يحاولان الحصول على أي وثائق جديدة إلى حين انتهاء القضية.

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