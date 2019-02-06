الان تتابع ضبط وافد يدعي علاج الإعاقة و يروج لنفسه على مواقع التواصل في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قامت الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط وافد يقوم بممارسة الحجامة ويدّعي علاج الإعاقة في المنازل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر” إحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937

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