الان تتابع عاجل .. #حساب_المواطن يكشف حقيقة دعم “غير السعوديين” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
كشف المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن،سلطان القحطاني ،اليوم، حقيقة ما يتم تداوله بشأن دعم البرنامج لغير السعوديين.
و بين “القحطاني” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الحالات التي يدعمها البرنامج من غير مواطني المملكة
وقال القحطاني: “ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط:
– حاملي بطاقة التنقل
– أرملة السعودي مع أبنائها
– زوجة السعودي الأجنبية
– الأجنبي المتزوج من سعودية
– مطلقة السعودي مع أبنائها
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