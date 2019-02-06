الان تتابع عاجل .. #حساب_المواطن يكشف حقيقة دعم “غير السعوديين” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

كشف المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن،سلطان القحطاني ،اليوم، حقيقة ما يتم تداوله بشأن دعم البرنامج لغير السعوديين.

و بين “القحطاني” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الحالات التي يدعمها البرنامج من غير مواطني المملكة

وقال القحطاني: “ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط:

– حاملي بطاقة التنقل

– أرملة السعودي مع أبنائها

– زوجة السعودي الأجنبية

– الأجنبي المتزوج من سعودية

– مطلقة السعودي مع أبنائها