، "ثقف" يطلق برامج جديدة لصناعة الفنانين.. ويحتفي بــ"مؤلفي الكتاب الأول" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل مجالات التمثيل وكتابة السيناريو والعزف على العود والكمان والنوتة الموسيقية

أعلن معهد الثقافة والفنون "ثقف" عن إطلاق جملة جديدة من البرامج والدورات للتدريب على الفنون خلال شهر فبراير في مناطق عدة، بالتزامن مع عقد عدد من البرامج التدريبية الفنية حالياً.

وقال مدير إدارة العلاقات والاتصال في معهد "ثقف" خالد الشامي إن المعهد يعقد حالياً عدداً من البرامج والدورات الفنية منها "العزف على آلة العود" لسلمان جهام في مدينة الدمام، و"العزف على آلة العود والنوتة الموسيقية" للمدرب الدكتور أشرف شاولي في مدينتي الرياض وجدة، مشيراً إلى أن المعهد سيعقد برنامج التمثيل للشاشة المستوى الأول للمدرب والفنان خالد الحربي في مقر فرع جمعية الثقافة والفنون في مدينة الطائف في 23 من شهر فبراير، وكذلك برنامج فن كتابة السيناريو الاحترافي للمدرب والمخرج عبد الرحمن عايل في 20 من الشهر ذاته في المقر الرئيس للجمعية في الرياض.

وأوضح "الشامي" أنه من ضمن البرامج دورة "تصميم الانفوجرافيكس" (قوة القصص البصرية) للمدرب خالد الحدبان في 13 فبراير، ودورة "فن الموضة" للمدربة هدى الدغيثر، ودورة "رحلة المخرج السينمائي" للمخرج أيمن النقيب، مضيفاً أن الإعلان عن البرامج يشمل دورات عدة منها "تكنيك الإبداع المسرحي" للمدرب راشد الورثان، و"صناعة الفيلم" للمدرب علي الشويفعي، و"صناعة الممثل المسرحي" للمدرب محمد آل مبارك، و"إعداد المذيع" للمدرب سعد زهير، و"مهارات الرسم الزيتي" للمدرب هادي آل كليب، و"فن الكاريكاتير" للمدرب أيمن الغامدي.

فيما اختتم معهد الثقافة والفنون "ثقف" أخيراً برنامجه التدريبي الثقافي "كيف تؤلف كتابك الأول" للمدرب عبد الله العتيق، في مقر جمعية الثقافة والفنون الرئيس في الرياض.