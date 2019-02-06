، نائب أمير الرياض يقدِّم واجب العزاء لأسرة "السديري" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، واجب العزاء والمواساة في وفاة نايف بن مساعد بن نايف السديري - رحمه الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل نائب أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يرحم الفقيد، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعربت أسرة "السديري" عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.
نائب أمير الرياض يقدِّم واجب العزاء لأسرة "السديري"هادي آل كليب الخليج 365 2019-02-06
قدَّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، واجب العزاء والمواساة في وفاة نايف بن مساعد بن نايف السديري - رحمه الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل نائب أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يرحم الفقيد، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعربت أسرة "السديري" عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
11:13 PM
قدَّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، واجب العزاء والمواساة في وفاة نايف بن مساعد بن نايف السديري - رحمه الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل نائب أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يرحم الفقيد، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعربت أسرة "السديري" عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.
، نائب أمير الرياض يقدِّم واجب العزاء لأسرة "السديري" ،
المصدر : الخليج 365
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