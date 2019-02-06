، وزير الشؤون البلدية المكلف يشكل فريقًا لتطوير عمل المجالس البلدية ،

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علمت "الخليج 365" أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد القصبي، التقى رؤساء المجالس البلدية في مكتبه، أمس الثلاثاء، لمناقشة تطوير عمل المجالس ورفع كفاءة أدائها، وكلف فريقا لصياغة التوصيات المطلوبة، وتحديد المخرجات المناسبة لتطوير أداء المجالس البلدية.
وتكون الفريق المكلف من: خالد العريدي رئيس بلدي الرياض، عطية العطوي رئيس بلدي تبوك، أحمد البوعلي رئيس بلدي الأحساء، إضافة إلى اثنين من رؤساء المجالس السابقين وهما سعد بن عثمان، وناهض الجبر.
وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية حدد أسبوعين للفريق المكلف لتقديم مقترحاته التطويرية تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي، وأن الفريق يعمل على محاور عدة، لوضع صياغة مناسبة لعمل المجالس وتطويرها، وفق عدد من المقترحات التي ستتضمن تعديل بعض لوائح المجالس البلدية. ويتوقع أن يرفع الفريق مقترحاته لمعالي الوزير خلال الأيام القادمة.
وزير الشؤون البلدية المكلف يشكل فريقًا لتطوير عمل المجالس البلديةزيد الخمشي الخليج 365 2019-02-06
علمت "الخليج 365" أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد القصبي، التقى رؤساء المجالس البلدية في مكتبه، أمس الثلاثاء، لمناقشة تطوير عمل المجالس ورفع كفاءة أدائها، وكلف فريقا لصياغة التوصيات المطلوبة، وتحديد المخرجات المناسبة لتطوير أداء المجالس البلدية.
وتكون الفريق المكلف من: خالد العريدي رئيس بلدي الرياض، عطية العطوي رئيس بلدي تبوك، أحمد البوعلي رئيس بلدي الأحساء، إضافة إلى اثنين من رؤساء المجالس السابقين وهما سعد بن عثمان، وناهض الجبر.
وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية حدد أسبوعين للفريق المكلف لتقديم مقترحاته التطويرية تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي، وأن الفريق يعمل على محاور عدة، لوضع صياغة مناسبة لعمل المجالس وتطويرها، وفق عدد من المقترحات التي ستتضمن تعديل بعض لوائح المجالس البلدية. ويتوقع أن يرفع الفريق مقترحاته لمعالي الوزير خلال الأيام القادمة.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
11:05 PM
حدَّد أسبوعين لتقديم مقترحاته التطويرية تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي
علمت "الخليج 365" أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد القصبي، التقى رؤساء المجالس البلدية في مكتبه، أمس الثلاثاء، لمناقشة تطوير عمل المجالس ورفع كفاءة أدائها، وكلف فريقا لصياغة التوصيات المطلوبة، وتحديد المخرجات المناسبة لتطوير أداء المجالس البلدية.
وتكون الفريق المكلف من: خالد العريدي رئيس بلدي الرياض، عطية العطوي رئيس بلدي تبوك، أحمد البوعلي رئيس بلدي الأحساء، إضافة إلى اثنين من رؤساء المجالس السابقين وهما سعد بن عثمان، وناهض الجبر.
وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية حدد أسبوعين للفريق المكلف لتقديم مقترحاته التطويرية تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي، وأن الفريق يعمل على محاور عدة، لوضع صياغة مناسبة لعمل المجالس وتطويرها، وفق عدد من المقترحات التي ستتضمن تعديل بعض لوائح المجالس البلدية. ويتوقع أن يرفع الفريق مقترحاته لمعالي الوزير خلال الأيام القادمة.
، وزير الشؤون البلدية المكلف يشكل فريقًا لتطوير عمل المجالس البلدية ،
المصدر : الخليج 365
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