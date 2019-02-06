، مغردون لوزير الخدمة المدنية: جميع لوائح "الخدمة" تحتاج إلى إعادة نظر ،

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نقل عامل المعرفة "أحمد العرفج" رسائل بعض المغردين والمغردات إلى "وزير الخدمة المدنية"، مؤكدًا أن جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر، وهناك كوادر منذ 16 عامًا ولم يتم تعيينهم حتى الوقت الحالي.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" مساء كل أربعاء، وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية"، من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".
واستهل "العرفج" لقاءه معلقًا على خبر بعنوان "الشورى يطالب برفع معنويات المعلمين والعدالة في التوظيف"، مشيرًا إلى أن "مجلس الشورى" بدأ يمسك الطريق الصحيح من خلال الاهتمام بقضايا الناس المهمة.
كما علق "العرفج" على الفيديو المنتشر للاعب الهلال "سلمان الفرج" وحارس مرمى النصر "وليد عبدالله"، معلقًا بالقول: "الجميع ارتفع لديهم حس المؤامرة والشعور بالظلم وأصبحوا يهتمون بأمور الخصم أكثر من اهتمامهم بفريقهم".
وفي فقرة "مزاين الكتب"، استعرض "العرفج" مجموعة ثلاثة كتب، هي: حكاية منع الكتب، وفتاوى عن الكتب، وكتب حذر منها العلماء.
مغردون لوزير الخدمة المدنية: جميع لوائح "الخدمة" تحتاج إلى إعادة نظرعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-06
نقل عامل المعرفة "أحمد العرفج" رسائل بعض المغردين والمغردات إلى "وزير الخدمة المدنية"، مؤكدًا أن جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر، وهناك كوادر منذ 16 عامًا ولم يتم تعيينهم حتى الوقت الحالي.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" مساء كل أربعاء، وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية"، من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".
واستهل "العرفج" لقاءه معلقًا على خبر بعنوان "الشورى يطالب برفع معنويات المعلمين والعدالة في التوظيف"، مشيرًا إلى أن "مجلس الشورى" بدأ يمسك الطريق الصحيح من خلال الاهتمام بقضايا الناس المهمة.
كما علق "العرفج" على الفيديو المنتشر للاعب الهلال "سلمان الفرج" وحارس مرمى النصر "وليد عبدالله"، معلقًا بالقول: "الجميع ارتفع لديهم حس المؤامرة والشعور بالظلم وأصبحوا يهتمون بأمور الخصم أكثر من اهتمامهم بفريقهم".
وفي فقرة "مزاين الكتب"، استعرض "العرفج" مجموعة ثلاثة كتب، هي: حكاية منع الكتب، وفتاوى عن الكتب، وكتب حذر منها العلماء.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
11:02 PM
نقلوا رسائلهم عبر برنامج "يا هلا بالعرفج"
نقل عامل المعرفة "أحمد العرفج" رسائل بعض المغردين والمغردات إلى "وزير الخدمة المدنية"، مؤكدًا أن جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر، وهناك كوادر منذ 16 عامًا ولم يتم تعيينهم حتى الوقت الحالي.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" مساء كل أربعاء، وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية"، من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".
واستهل "العرفج" لقاءه معلقًا على خبر بعنوان "الشورى يطالب برفع معنويات المعلمين والعدالة في التوظيف"، مشيرًا إلى أن "مجلس الشورى" بدأ يمسك الطريق الصحيح من خلال الاهتمام بقضايا الناس المهمة.
كما علق "العرفج" على الفيديو المنتشر للاعب الهلال "سلمان الفرج" وحارس مرمى النصر "وليد عبدالله"، معلقًا بالقول: "الجميع ارتفع لديهم حس المؤامرة والشعور بالظلم وأصبحوا يهتمون بأمور الخصم أكثر من اهتمامهم بفريقهم".
وفي فقرة "مزاين الكتب"، استعرض "العرفج" مجموعة ثلاثة كتب، هي: حكاية منع الكتب، وفتاوى عن الكتب، وكتب حذر منها العلماء.
، مغردون لوزير الخدمة المدنية: جميع لوائح "الخدمة" تحتاج إلى إعادة نظر ،
المصدر : الخليج 365
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