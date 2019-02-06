، تصعيد مفاجئ.. رئيس "الأوروبي" لمؤيدي "بريكست": مكانكم الجحيم ،

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هاجم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم (الأربعاء)، مؤيدي "بريكست" الذين لم يفكروا مليا؛ على حد قوله في عواقب هذه الخطوة، ولم يضعوا خطة لها، مؤكداً أن "مكانهم الجحيم"، في تصعيد مفاجئ ضد مؤيدي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال "توسك" بعد لقاء رئيس وزراء إيرلندا ليو فرادكار في بروكسل: "أتساءل كيف سيكون هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لبريكست دون حتى التفكير بوضع خطة بدائية لإنجازه بأمان".
وأضاف: "آمل أن نستمع غداً من رئيسة الوزراء تريزا ماي إلى اقتراحات واقعية حول طريقة إنهاء الطريق المسدود، الذي وصله بريكست بعد رفض البرلمان البريطاني بغالبيته المصادقة على التسوية بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين".
من جهته، علق متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية بالقول: "على توسك أن يحدد ما إذا كان يعتبر استخدام هذه اللهجة مفيدا".
وأضاف: "الناس صوتوا للخروج، وعلى الجميع أن يركزوا على كيفية ترجمة خيار الشعب البريطاني لنتمكن من مغادرة الاتحاد الأوروبي في شكل منسق وفي ظل اتفاق يكون في مصلحة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويلتقي "توسك" غداً رئيسة وزراء بريطانيا، في بروكسل، إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
تصعيد مفاجئ.. رئيس "الأوروبي" لمؤيدي "بريكست": مكانكم الجحيمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
هاجم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم (الأربعاء)، مؤيدي "بريكست" الذين لم يفكروا مليا؛ على حد قوله في عواقب هذه الخطوة، ولم يضعوا خطة لها، مؤكداً أن "مكانهم الجحيم"، في تصعيد مفاجئ ضد مؤيدي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال "توسك" بعد لقاء رئيس وزراء إيرلندا ليو فرادكار في بروكسل: "أتساءل كيف سيكون هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لبريكست دون حتى التفكير بوضع خطة بدائية لإنجازه بأمان".
وأضاف: "آمل أن نستمع غداً من رئيسة الوزراء تريزا ماي إلى اقتراحات واقعية حول طريقة إنهاء الطريق المسدود، الذي وصله بريكست بعد رفض البرلمان البريطاني بغالبيته المصادقة على التسوية بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين".
من جهته، علق متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية بالقول: "على توسك أن يحدد ما إذا كان يعتبر استخدام هذه اللهجة مفيدا".
وأضاف: "الناس صوتوا للخروج، وعلى الجميع أن يركزوا على كيفية ترجمة خيار الشعب البريطاني لنتمكن من مغادرة الاتحاد الأوروبي في شكل منسق وفي ظل اتفاق يكون في مصلحة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويلتقي "توسك" غداً رئيسة وزراء بريطانيا، في بروكسل، إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
10:49 PM
تمنى سماع مقترحات واقعية من "ماي" غداً
هاجم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم (الأربعاء)، مؤيدي "بريكست" الذين لم يفكروا مليا؛ على حد قوله في عواقب هذه الخطوة، ولم يضعوا خطة لها، مؤكداً أن "مكانهم الجحيم"، في تصعيد مفاجئ ضد مؤيدي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال "توسك" بعد لقاء رئيس وزراء إيرلندا ليو فرادكار في بروكسل: "أتساءل كيف سيكون هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لبريكست دون حتى التفكير بوضع خطة بدائية لإنجازه بأمان".
وأضاف: "آمل أن نستمع غداً من رئيسة الوزراء تريزا ماي إلى اقتراحات واقعية حول طريقة إنهاء الطريق المسدود، الذي وصله بريكست بعد رفض البرلمان البريطاني بغالبيته المصادقة على التسوية بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين".
من جهته، علق متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية بالقول: "على توسك أن يحدد ما إذا كان يعتبر استخدام هذه اللهجة مفيدا".
وأضاف: "الناس صوتوا للخروج، وعلى الجميع أن يركزوا على كيفية ترجمة خيار الشعب البريطاني لنتمكن من مغادرة الاتحاد الأوروبي في شكل منسق وفي ظل اتفاق يكون في مصلحة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويلتقي "توسك" غداً رئيسة وزراء بريطانيا، في بروكسل، إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
، تصعيد مفاجئ.. رئيس "الأوروبي" لمؤيدي "بريكست": مكانكم الجحيم ،
المصدر : الخليج 365
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