، "الشيخ محمد البكيري" إلى رحمة الله ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالله البكيري، بعد معاناة مع المرض، وقد أُديت عليه الصلاة عصر اليوم الأربعاء، في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج.
وسيُقام العزاء في منزل الفقيد الكائن بطريق الملك سعود في حي السليمانية وسط محافظة الخرج.
والفقيد هو والد لكلٍ من البروفيسور عبدالله البكيري عميد كليات العناية والمهندس أحمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج، والبروفيسور عبدالكريم البكيري عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والدكتور عبدالعزيز البكيري، والمهندس عبدالرحمن البكيري، وصالح البكيري، وأسعد البكيري، والكريمات: نورة وحصة ولطيفة وأمل.
ويعد "الشيخ محمد البكيري" واحدًا من أعيان ومشايخ محافظة الخرج، وهو مؤسس لشركة كهرباء الخرج وأول رئيس لمجلس إدارتها، كما أن لديه العديد من الأعمال والمساهمات المجتمعية والخيرية، كان آخرها جهوده الكبيرة "المادية والمعنوية" في حملة تفريج كربة عن السجناء في سجن محافظة الخرج لعام 1439هـ، والتي أسهمت في الإفراج عن 51 سجينًا.
وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بأحر التعازي والمواساة لذوي الشيخ محمد البكيري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته "إنا لله وإنا إليه راجعون".
"الشيخ محمد البكيري" إلى رحمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالله البكيري، بعد معاناة مع المرض، وقد أُديت عليه الصلاة عصر اليوم الأربعاء، في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج.
وسيُقام العزاء في منزل الفقيد الكائن بطريق الملك سعود في حي السليمانية وسط محافظة الخرج.
والفقيد هو والد لكلٍ من البروفيسور عبدالله البكيري عميد كليات العناية والمهندس أحمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج، والبروفيسور عبدالكريم البكيري عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والدكتور عبدالعزيز البكيري، والمهندس عبدالرحمن البكيري، وصالح البكيري، وأسعد البكيري، والكريمات: نورة وحصة ولطيفة وأمل.
ويعد "الشيخ محمد البكيري" واحدًا من أعيان ومشايخ محافظة الخرج، وهو مؤسس لشركة كهرباء الخرج وأول رئيس لمجلس إدارتها، كما أن لديه العديد من الأعمال والمساهمات المجتمعية والخيرية، كان آخرها جهوده الكبيرة "المادية والمعنوية" في حملة تفريج كربة عن السجناء في سجن محافظة الخرج لعام 1439هـ، والتي أسهمت في الإفراج عن 51 سجينًا.
وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بأحر التعازي والمواساة لذوي الشيخ محمد البكيري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته "إنا لله وإنا إليه راجعون".
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
10:11 PM
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالله البكيري، بعد معاناة مع المرض، وقد أُديت عليه الصلاة عصر اليوم الأربعاء، في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج.
وسيُقام العزاء في منزل الفقيد الكائن بطريق الملك سعود في حي السليمانية وسط محافظة الخرج.
والفقيد هو والد لكلٍ من البروفيسور عبدالله البكيري عميد كليات العناية والمهندس أحمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج، والبروفيسور عبدالكريم البكيري عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والدكتور عبدالعزيز البكيري، والمهندس عبدالرحمن البكيري، وصالح البكيري، وأسعد البكيري، والكريمات: نورة وحصة ولطيفة وأمل.
ويعد "الشيخ محمد البكيري" واحدًا من أعيان ومشايخ محافظة الخرج، وهو مؤسس لشركة كهرباء الخرج وأول رئيس لمجلس إدارتها، كما أن لديه العديد من الأعمال والمساهمات المجتمعية والخيرية، كان آخرها جهوده الكبيرة "المادية والمعنوية" في حملة تفريج كربة عن السجناء في سجن محافظة الخرج لعام 1439هـ، والتي أسهمت في الإفراج عن 51 سجينًا.
وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بأحر التعازي والمواساة لذوي الشيخ محمد البكيري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته "إنا لله وإنا إليه راجعون".
، "الشيخ محمد البكيري" إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشيخ محمد البكيري" إلى رحمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.