إنقاذ حياة طفل ابتلع غطاء قلم بمستشفى أطفال الطائف

نجح الفريق الطبي بمستشفى الأطفال بالطائف، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 12 سنة بعد ابتلاعه غطاء قلم، ما أدى الى انخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، وارتفاع درجة الحرارة.

وقدَّم الفريق الطبي- فور استقبال الطفل بصحبة والده- الإسعافات الأولية اللازمة، واستدعاء الطاقم الطبي المتخصص؛ للاطلاع على الحالة. وبعد التحاليل المخبرية والأشعة تم اكتشاف جسم غريب داخل الجسم، وتم تحويل الحالة الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ لاستخراجه عن طريق المِنظار.

ونجح الفريق الطبي في إخراج الغطاء من الجسم، وتحسنت حالته الصحية تمامًا، وهو الآن بصحة جيدة.

ويقع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في محافظة الطائف، بسعة 500 سرير فيه اختصاصات متعددة ينفرد بها على مستوى مستشفيات الطائف. رؤية مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، هي التميز في تقديم جودة عالية من الرعاية الصحية المتخصصة، والخدمات التعليمية المتناسبة مع المعايير العالمية.

ويقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، والخدمات التعليمية بجودة رعاية طبية ومرضية للمرضى وذويهم، ولجميع المراجعين من قِبَل موظفين مؤهلين، مستخدمين أحدث التجهيزات؛ لتكون جودة رعاية المرضى في مقدمة أولويات المستشفى.