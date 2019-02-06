وفاة الفريق سعود الهلال مدير الأمن العام السابق

توفي مساء اليوم الأربعاء، مدير الأمن العام السابق الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال.

وفارق مدير الأمن العام السابق، الحياة خارج المملكة إثر معاناة مع المرض .

ويشار إلى أن الفريق سعود الهلال مدير الأمن العام ومدير شرطة الرياض سابقًا، برز في خارطة العمل الأمني بالسعودية من خلال مسيرة حافلة بكل كفاءة واقتدار .

وصدر أمر ملكي بتعيين الهلال مديرا للأمن العام بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ، وذلك بترقيته اللواء سعود إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرًا للأمن العام.

والفريق الهلال خريج كلية الشريعة بالرياض، قبل أن ينخرط في العمل الأمني عبر دورة تأهيلية بدأ بعدها كضابط شرطة ليقوده النجاح والتميز الأمني إلى تولي قيادة العديد من مراكز الشرط بمنطقة الرياض ثم قيادة إدارة البحث والتحري في شرطة المنطقة.

وبعد نجاحه اللافت في إدارة البحث والتحري تم تعيينه مديرًا لدوريات الأمن في منطقة الرياض، ليستهل مهمة جديدة في التطوير والنجاح، فتم تعيينه بعدها مديرًا للإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد.

وتولى قيادة شرطة منطقة الرياض في عام 1431 هـ وتمت ترقيته فيما بعد إلى رتبة لواء واستمر حتى صدر الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه مديرًا للأمن العام .