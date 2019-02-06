تعليم عنيزة الأول في مؤشرات استثمار الميزانية 2018

عنيزة: عبدالرحمن الفنيخ

2019-02-06 12:40 AM

حققت إدارة التعليم بمحافظ عنيزة المركز الأول في مؤشرات الصرف «الاستثمار الأمثل»، في تقارير الميزانية العامة لوزارة التعليم للسنة المالية 1439/ 1440- 2018، بنسبة بلغت 99.69%، متقدما بذلك على إدارات العليم في كل مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية بتعليم عنيزة، خالد الطعيمي، أن تحقيق هذه الأرقام يعكس مدى سلاسة الإجراءات المالية التي ينتهجها تعليم عنيزة في المعاملات، مشيرا إلى حرص مدير التعليم الدائم على سرعة تسيير الإجراءات المالية المستحقة وعدم تأخيرها، لتحقيق الاستقرار الأمثل للميدان والعاملين فيه.

وتشمل البنود: صرف مكافآت، وإعانات طلاب معاهد، وبرامج التربية الخاصة، ومدارس تحفيظ القرآن، وغيرهم، إضافة إلى صرف مستحقات منسوبي التعليم من المتقاعدين. وتشمل أيضا: صرف مستحقات الصيانة، وعقود التشغيل، ومخصصات النظافة في المدارس.

وعبّر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، عن شكره وتقديره للإدارات التي حققت النسب الأعلى، متمنيا أن تصل كل إدارات التعليم في المملكة إلى مثل هذا المستوى من الإنجاز.