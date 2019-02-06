القصاص بجانٍ قتل مواطنة في جدة

جدة: واس 2019-02-06 2:00 PM أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطنة بضربها على رأسها وأجزاء متفرقة من جسدها بسبب خلاف بينهما في محافظة جدة. وجاء في البيان:" أقدم / ماجد بن ثبات بن ثابت البلادي - سعودي الجنسية - على قتل / ابتسام بنت شامي بنت محمد المعشي - سعودية الجنسية -، وذلك بضربها على رأسها وأجزاء متفرقة من جسدها مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الأربعاء في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

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