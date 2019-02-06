الفضلي يتفقد مشروعات مياه الشرب في أبها

أبها: دوت الخليج

2019-02-06 12:05 AM

وقف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ميدانياً على سير العمل في 9 مشروعات لمنظومة مياه الشرب في قرى وأحياء مدينة أبها، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من مديري مياه المنطقة عن منجزات تلك المشروعات، التي تتجاوز تكلفتها 363 مليون ريال.

وتفقد الفضلي منظومة العمل في تنفيذ 7 مشروعات تشمل خطوط نقل مياه بإجمالي أطوال تبلغ 34.4 كلم، وإنشاء خزانات تجميع بسعة 35 ألف متر مكعب، ومحطات توزيع وضخ تهدف إلى نقل مياه الشرب لمحطات التوزيع لخدمة المستفيدين، في قرى السودة وربيعة ورفيدة غرب أبها.

وتابع إنجازات مشروع إنشاء خزانات مياه الشرب الإستراتيجية في جنوب أبها، الذي يتكون من 3 خزانات بسعة تصل إلى 300 ألف متر مكعب، حيث تهدف إلى زيادة سعة الخزن الإستراتيجي في منطقة عسير، مع تغذية محطة الأشياب وربطها مع شبكة الربط الإستراتيجية ومنظومة خزانات أبها وخميس مشيط الإستراتيجية.

واطلع الفضلي على منجزات مشروع تنفيذ خزانات المياه في حي البديع شرق مدينة أبها، والمتضمن خزانين للمياه بسعة 67 ألف متر مكعب، ومبنى محطة الضخ الرئيسة، وتنفيذ خط الضخ إلى خط التحلية القائم في حي آل بن نعمان، حيث سيسهم المشروع في تدعيم منظومة مياه الشرب بمدينة أبها وسد العجز في كميات المياه الداخلة على خزان مياه «آل نعمان».