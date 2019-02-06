مواساة الرئيس الصومالي في ضحايا سوق مقديشو

2019-02-06 12:40 AM بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالله فرماجو، إثر الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «تلقينا نبأ الانفجار الذي وقع في مركز للتسوق في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، ونعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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