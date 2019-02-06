1200 زائر لفعاليات الحملة الخليجية لمرضى السرطان بعنيزة

عنيزة: عبدالرحمن الفنيخ

2019-02-05 10:56 PM

زار رئيس مجلس إدارة جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة صالح بن علي النقيدان، وعدد من قيادات التعليم والإعلاميين، فعاليات الحملة الخليجية الرابعة للتوعية بمرض السرطان بأسواق العثيم مول، والتي تقام تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان واليوم العالمي لسرطان الطفل، وتنظمها وتشرف عليها الجمعية.

وقد قام النقيدان بجولة شاملة على الأركان المشاركة في الحملة وهي خاصة بجمعية طهور، ومستشفى الملك سعود، والصحة العامة، وجمعية أمان، وكلية الطب، وكلية الصيدلة بعنيزة.

واستمع الجميع إلى شرح وافٍ من المدير التنفيذي لجمعية طهور المشرف العام على الحملة سليمان بن محمد القوبع عن كافة البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية والمسابقات التي تقدم في الأركان للزوار والمتسوقين.

والتقى النقيدان بفرق العمل في الحملة، وقدم لهم الشكر والتقدير على تفاعلهم ومشاركتهم الفاعلة في الحملة، إثر ذلك اطلع الجميع على المجسم الخاص بشعار الحملة «نعم للحياة»، ووقف الجميع على المشاركة التوعوية لمدارس النخبة النموذجية.

وشهدت الحملة خلال يوميها الثالث والرابع زيارة أكثر من 1200 زائر وزائرة، وشارك العديد منهم في الفعاليات المصاحبة للبرامج التوعوية من مسابقات وألعاب للأطفال، حيث قدمت إضافة للإصدارات التوعوية جوائز وإهداءات ومغلفات من الزهور.