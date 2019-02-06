عبدالله بن بندر لأمراء الأفواج: أبوابنا مفتوحة للجميع

الرياض: واس

2019-02-05 11:00 PM

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، في مكتبه بالوزارة، أمس، أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني.

ورحب وزير الحرس الوطني بهم، مؤكدا حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، بالأفواج كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.

وقال الأمير عبدالله بن بندر: إن أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع، مشيدا بالأدوار والمهام التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني، في المساهمة في أمن دوت الخليج والدفاع عن مقدساته ومكتسباته. كما استمع لعدد من الآراء والمقترحات التي ستسهم في تطوير الأفواج وآليات عملها.