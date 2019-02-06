أمير جازان يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة التفوق والإبداع

جازان: محمد الحسين

2019-02-05 10:58 PM

رأس أمير منطقة جازان، رئيس مجلس إدارة جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس، اجتماع أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، بحضور مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وأوضح أمين عام جائزة جازان للتوفق إبراهيم بن محمد أبوهادي النعمي، أن «أمير المنطقة استهل الاجتماع بكلمة قدم من خلالها الشكر لأمناء مجلس إدارة الجائزة ورجال الأعمال الداعمين وكافة المشاركين بنشاطات الجائزة، مؤكدا أن الجائزة تحمل أهدافا سامية في العمل على تشجيع المجتمع بكفاءة في مختلف المجالات لمزيد من الإبداع، مبرزا ما شهدته الجائزة في أعوامها السابقة من فتح مجالات أوسع في أفرع الجائزة، بما أسهم في وضع الأهداف التي تتسق وما تسعى الجائزة لتحقيقه، بما يجعلها قادرة على استيعاب أكبر شريحة ممكنة على المستويين المحلي والخارجي.

وبين أمين عام الجائزة أن «الاجتماع تضمن بحث ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالجائزة في جميع فروعها التي تشمل والأداء المميز والتفوق العلمي والإبداع الأدبي والفني والابتكارات والمشاريع العلمية والبحث العلمي وحماية البيئة، إلى جانب مناقشة القوائم واللوائح المالية للجائزة، وسير عمل مختلف اللجان، ومنها اللجنة الاستشارية العلمية وما تقوم وتنفذه من برامج ومهام لتطوير الجائزة».