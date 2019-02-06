القصاص من قاتل أب وابنيه في أبهـا

أبهـا: واس 2019-02-05 10:39 PM وأكد البيان أن عبدالله بن ناصر بن عبدالله الحارثي «سعودي الجنسية»، أقدم على قتل غابش بن علي بن نائش الحارثي، وابنيه نمشان وحامد - سعوديي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش بسبب خلاف بينهم، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني الثلاثاء 30 / 5/ 1440، بمدينة أبها في منطقة عسير.

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