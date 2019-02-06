إزالة تعديات مجاورة لميقات قرن المنازل

الطائف: سلطان الحارثي

2019-02-06 7:08 PM



وقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، على عدد من المواقع بالسيل الكبير واطلع على احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية، ووجه بإزالة تعديات عشوائية وإحداثات مخالفة على أراض مجاورة لميقات الحج والعمرة بالسيل الكبير «قرن المنازل».

واسترجعت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الكبير الفرعية الأراضي الحكومية البيضاء التي استغلها محدثون بإقامة أسوار من البلك وهناجر وغرف من الصفيح وعقوم ترابية، وغيرها من الإشغالات.

وأوضحت أمانة الطائف، أن «التعديات المزالة تشكلت بطريقة غير نظامية، حيث حرص المعتدون على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وإشغال الأرض بإيقاف السيارات والهياكل الخربة، بالإضافة إلى إنشاء الأسوار الأسمنتية والغرف السكنية الصغيرة، دون وجود مستمسكات شرعية تخولهم استغلال الأراضي».