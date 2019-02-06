أمير مكة بالإنابة يدشن مشاريع تنموية بالكامل وخليص

جدة: دوت الخليج

2019-02-06 7:02 PM



واصل أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة الأمير بدر بن سلطان جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، إذ زار أمس محافظتي الكامل وخليص.

وبدأ الأمير بدر بن سلطان جولته بزيارة محافظة الكامل، والتقى أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى ذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، ثم ترأس اجتماع المجلس المحلي واستعرض المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها والمتأخرة بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح، وعدد من مديري الأجهزة الحكومية وأعضاء المجلس، ثم وقف ميدانيا على مشروع الإسكان في المحافظة، الذي تبلغ مساحته أكثر من 400 ألف م2، وبلغت نسبة إنجازه 95%‎ ويتكون من 353 قطعة أرض.

وانتقل أمير مكة بالإنابة بعد ذلك إلى المباني الجامعية بمحافظة الكامل، حيث دشن مبنيي كليتي العلوم والآداب والأعمال «شطر الطالبات»، اللذين يتسعان لأكثر من 12 ألف طالبة، كما شهد خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعة وعدة جهات، منها الشؤون الصحية بالمنطقة «مستشفى الكامل» بهدف تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية، كما شهد مذكرة تعاون مع شركة ريدان والتي تهدف إلى التدريب الطلاب في مجال الأغذية والقيام بالأبحاث، وأخيرا توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهدف استقطاب الموهوبين.

واختتم الأمير بدر بن سلطان جولته في محافظة الكامل بزيارة الشيخ عبدالله صالح جمعان السلمي في منزله.

وانتقل أمير مكة بالإنابة إلى محافظة خليص، حيث التقى عددا من المواطنين وذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، عقب ذلك ترأس اجتماع المجلس المحلي واستعرض المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها والمتأخرة، كما شهد توقيع اتفاقية بين المحافظة وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالمنطقة، والتي تهدف إلى توفير مخيمات بيئية وإقامة مهرجان خليص الزراعي في نسخته الثانية.

تلا ذلك زيارة أمير منطقة مكة بالإنابة للشيخ عبدالعليم بن حسن بن عبدالصمد الشيخ، وفي ختام الجولة، دشن الأمير بدر بن سلطان مبنى محافظة خليص، ثم استمع إلى شرح عن المشاريع البلدية ومنها السوق الشعبي، والساحة البلدية، وتأهيل المنطقة المركزية بخليص، كذلك تأهيل الحدائق ومحطات التخلص من النفايات.

وفي شأن متصل يواصل أمير منطقة مكة بالإنابة اليوم جولاته بزيارة محافظتي الجموم وبحرة.