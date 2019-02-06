الرياض: دوت الخليج

2019-02-06 6:32 PM

أعلنت وزارة العدل أن إجمالي ما أصدرته من الوكالات الرقمية بلغ أكثر من 395 ألف وكالة، وذلك منذ بدء التحول الرقمي في العاشر من ربيع الأول لهذا العام. وكشفت المؤشرات العدلية أن عمليات التوثيق على العقارات بلغت حتى نهاية دوام الخميس الماضي نحو 277 ألف عملية.





أعلنت وزارة العدل أن إجمالي ما تم إصداره من الوكالات الرقمية أكثر من 395 ألف وكالة، منذ بدء التحول الرقمي في العاشر من ربيع الأول لهذا العام.

277 ألف توثيق

كشفت المؤشرات العدلية أن عمليات التوثيق على العقارات بلغت حتى نهاية دوام يوم الخميس المنصرم 277 ألف عملية، وذلك منذ بدء التحول الرقمي للتوثيق الذي أتاح للمستفيدين إمكانية إنجاز 70% من إجراءات الإفراغ العقاري عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، قبل التوجه إلى مقر كتابة العدل.

التحول الرقمي

كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة الذي تضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

الوكالات الإلكترونية

من الخدمات التي أطلقها وزير العدل مطلع العام الجاري إصدار الوكالات الإلكترونية، إضافة إلى إمكانية فسخها عبر بوابة الوزارة، كما أتيح للراغبين في الاستعلام عن الوكالات الحصول على الخدمة عبر عملية رقمية بالكامل، ويمكن التحقق من الوكالات وصحتها، كذلك تحديث الصكوك العقارية أصبح رقمياً، كما يمكن للمستفيدين إصدار صك بدل مفقود أو تالف عبر بوابة الوزارة.

توفير 8 ملايين ورقة

أوضحت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق لاسيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.



منذ بدء التحول الرقمي في 10 ربيع الأول لهذا العام

إصدار 395 ألف وكالة رقمية

277 ألف عملية توثيق

%70 من إجراءات الإفراغ العقاري تتم عبر بوابة الوزارة

8 ملايين ورقة يوفرها التحول الرقمي في التوثيق سنوياً