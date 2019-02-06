9 عواصم تشارك حائل تطبيق ريادة الأعمال

حائل: فريح الرمالي

2019-02-06 6:39 PM



عقد نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، لقاء مع فريق منظومة الريادة السعودية، بصالة الاجتماعات في الإمارة أمس لبحث دعم مشروعات ريادة الأعمال بالمنطقة، بحضور المشرف على فريق منظومة الريادة أسامة عشري والمستشار هادي الفقيه، وعدد من المهتمين بقطاع ريادة الأعمال بالمنطقة.

وأشار الأمير فيصل بن فهد إلى المساعي الرامية لتمكين الكفاءات الشابة بالمنطقة، وتأسيس مشاريعهم الخاصة بنجاح، سواء بشكل مستقل أو من خلال حاضنات أعمال متخصصة، مبينا أن المشروعات الناشئة والصغيرة المحرك الأساسي في قطاع الأعمال ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تعمل على فتح المجالات والأنشطة من أجل توفير بيئة محفزة لتشجيعها.

وقال المشرف على منظومة الريادة السعودية أسامة عشري، إن «المنظومة تعمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال في كل مناطق المملكة، وكانت البداية بالمدينة المنورة والآن في حائل، وبدأت مرحلة التحضير لذلك بدعم من نائب أمير حائل»، مشيرا إلى أن البرنامج يعرّف بالمشروعات النوعية والمميزة، والعمل على ذلك مع أعرق الجامعات العالمية في مجال ريادة الأعمال كلية بابسون.

وأفاد عضو مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة حائل المهندس عبدالله الرخيص، أنه «بدعم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وبمبادرة من نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وبمساندة وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، وبتمويل من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيشارك فريق منطقة حائل والشمال مع عدة مناطق عالمية، تشمل برشلونة في إسبانيا وبيونس آيرس في الأرجنتين وهلسنكي بفنلندا وأوساكا في اليابان وبرازيليا في البرازيل وباريس في فرنسا وهونج كونج في الصين وسراييفو في البوسنة وأوكلاند في نيوزيلندا، في برنامج تسريع تطبيق المنظومة الريادية في المناطق».

وبين أنه «يجري التنسيق حاليا للبدء في المرحلة الثانية لتجمع العلياء الصناعي بمنطقة حائل، ليضم التجمعات الفرعية للغذاء والزراعة المبتكرة والصناعات التحويلية والطبية والطاقة، بالإضافة إلى تجمع النسيج الذي تقيمه أرامكو بمنطقة حائل».