انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة

الرياض: محمد العواجي 2019-02-06 7:07 PM

أطلقت «الصحة» هذا الأسبوع الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية وتستمر لمدة شهرين، وذلك بهدف تحصين الأطفال البالغين من العمر 6 أشهر إلى 5 سنوات بجرعة تنشيطية. ووفرت الصحة اللقاح مجانا في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة لجميع المواطنين والمقيمين، حيث يعتبر اللقاح الطريقة الوحيدة للوقاية من الحصبة. وأوضحت الصحة، أن «الفيروس يعيش في أنف وحنجرة الشخص المصاب، ولهذا فإنه ينتقل إلى الآخرين عن طريق رذاذ السعال أو العطاس المحمل بالفيروس، كما يمكن لهذا الرذاذ أن يهبط على الأسطح ويبقى الفيروس نشطا معديا لمـدة تصـل إلـى سـاعتين، وبالتالي يمكن للشخص السليم اكتساب العدوى عن طريق لمس تلك الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو فرك العين، ويمكن نقل الفيروس إلى الآخرين من بداية فترة الحضانة إلى اليوم الرابع من ظهور الطفح الجلدي».

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