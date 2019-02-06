اتفاقية تعاون بين صحة مكة وجامعة جدة

مكة المكرمة: إبتسام شقدار

2019-02-06 7:11 PM



وقعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تعاون مع جامعة جدة، لتطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية وخدمة المجتمع، بحضور نائب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير، ومدير جامعة جدة الدكتور محمد سعيد مدرس.

وأبانت صحة مكة المكرمة، أن «الاتفاق بين الطرفين ينص على التعاون في كآفة الأعمال التنفيذية التي تجمع بينهما، والمشاركة في تنظيم أو طرح برامج أكاديمية، وتوفير فرص التدريب التعاوني للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى التعاون في مجال تدريب الطالبات في تخصص التمريض، وتفعيل مبادرة التوعية الصحية «شطر الطالبات» في مجال صحة الطفل، والأمراض المعدية وصحة المرأة، والتعاون في مجال تدريب الطلاب في المختبرات والغذاء والتغذية في المستشفى، وتنسيق الجهود في بناء المعايير المهنية في الخدمات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل وتوطين الأيدي العاملة، والعمل المشترك لمواجهة المعوقات التي تعترض نمو القطاع الصحي عبر توفير الدعم المادي والفني والبيئي للطلاب، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة في تنفيذ المشاريع التطويرية والأكاديمية والعلمية والاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات، والندوات، والملتقيات المهنية وورش العمل والدورات العلمية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير العملية التعليمة والصحية وخدمة المجتمع المحلي لدى الطرفين».