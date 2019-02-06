السعودية اليوم / الأمير محمد بن عبدالرحمن يقدم واجب العزاء لأسرة السديري



الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة نايف بن مساعد بن نايف السديري - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة السديري عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, سائلين الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته .

// انتهى //

22:18ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة نايف بن مساعد بن نايف السديري - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعربت أسرة السديري عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, سائلين الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته .// انتهى //22:18ت م0297

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