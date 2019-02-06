شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب أمام الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 6/2/2019 والان مع التفاصيل
أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم:
وأصبحت أسعار الذهب كالتالي: 158.65 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.43 ريال.
أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.82 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.99 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.55 ريال.
وبالنسبة إلى أسعار الذهب لعيار 12 فسجلت 79.33 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,934 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,111 ريالًا.
أسعار الذهب أمام الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 6/2/2019
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