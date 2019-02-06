شكرا لقرائتكم خبر عن سعر االفرنك السويسري أمام الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت اسعار العملات الرئيسية حالة من الاستقرار أمام سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019. سعر الريال أمام العملات الأجنبية الرئيسية: جنية استرليني 4.9298

دولار أمريكي 3.7500

فرنك سويسري 3.7690

يورو 4.2806

ين ياباني 0.0343

سعر االفرنك السويسري أمام الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019



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