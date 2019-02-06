شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً في مهرب «حبوب محظورة» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت فى البيان: "قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
وتابعت: بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالهادي مجبل العبدالله إقامة رقم (2230926129) - سوري الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الحبوب المحظورة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني / عبدالهادي مجبل العبدالله اليوم، في المنطقة الشرقية".
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