شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يرعى افتتاح «الألعاب الرياضية» بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية بقوات الدفاع الجوي العميد الركن محمد بن مساعد الزهراني: "أتقدم نيابة عن منسوبي قوات الدفاع الجوي بالترحيب بمعاليكم في افتتاح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشر للقوات المسلحة التي تعد ترجمة لقناعة قيادتنا الحكيمة بأهمية الرياضة للرجل العسكري، في بناء شخصية المقاتل المحترف، والجاهز لجميع المهام القتالية، إذ تعد اللياقة البدنية الركن الأساس والمهم في خطط التدريب والتأهيل لقواتنا المسلحة".
وأشار إلى أن جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية التي قامت بها عمليات القوات المسلحة في السنوات الماضية، تدل على اهتمام قيادتنا بتطوير الرياضة في القوات العسكرية كافة، التي هي دون شك حجر الزاوية والمرتكز المهم والحيوي لترجمة تطلعات القيادة في جعل القوات المسلحة السعودية في مصاف أفضل القوات المؤهلة والمدربة التدريب العالي، والوصول لأعلى جاهزية بدنية وقتالية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتطوير قواتنا المسلحة.
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