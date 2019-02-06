شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستجيب لمناشدة " التوأم السيامي " اليمني والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الفريق الطبي للبرنامج لفصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن البرنامج وفي بادرة إنسانية استجاب للمناشدة بإجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء، حيث اطلع على التقاريرالأولية للتوأم السيامي اليمني من مستشفى الثورة بصنعاء

وتبين أن التوأم ذكران ويشتركان بجسد واحد وطرفين علويين وآخرين سفليين ولهما رأسان منفصلان ولكل منهما عمود فقري مقارب للآخر وقد يكون هناك اشتراك في أسفل العمود الفقري كما أن التوأم يخضعان للتنفس الاصطناعي وعادة في مثل هذه الحالات يكون هناك عيوب خلقية كبيرة في القلب والرئة واحتمال اشتراك في القلبين.

وأكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ينسق بشكل عاجل مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية نقل التوأم وإجراء الفحوصات اللازمة لهما لدراسة مدى إمكانية فصلهما مؤكداً أن مثل هذه الحالة تعتبر حرجة وإذا ما وجدت عيوب خلقية كبيرة في القلب والرئة فإن إمكانية استمرار الحياة لهما صعبة.