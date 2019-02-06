شكرا لقرائتكم مخالفات مالية على المتأخرين في ساحات العرض بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت اللجنة المنظمة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة ، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض ، عن تسجيل عقوبات مالية على المتأخرين في الدخول إلى ساحات العرض بالوقت المحدد .

وبين عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي للمهرجان فوزان بن حمد الماضي، أن لجان الاستقبال سجلت حالتين أمس الأول وتم تحصيل الغرامات المالية وفق شيكات مالية مصدقة .

وأوضح الماضي أن قنوات دفع مبالغ التأخير ستكون عن طريق الشيكات المصدقة والتحويل المالي على حسابات النادي الرسمية .

وشدد المتحدث الرسمي للمهرجان على أن اللجنة لن تتهاون في تطبيق اللوائح والأنظمة المعلنة مسبقاً عبر القنوات الرسمية ضد المخالفين ، وقال : “وقت الدخول النظامي محدد مسبقاً من

الساعة الـ 08.00 صباحاً وحتى الـ 10.00 صباحاً وبعد ذلك يتم رصد المتأخرين وإصدار الغرامات المالية عليهم”.

وأضاف الماضي: “غرامة التأخير في النصف ساعة الأولى 10 آلاف ريال، فيما تكون غرامة التأخير في النصف الساعة الثاني 20 ألف ريال، ويمنع الدخول إلى ساحات العرض بعد الساعة الـ 11.00 صباحًا”.

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