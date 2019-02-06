شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تكشف حقيقة خطورة الشاي الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، حقيقة وصحة ما ورد من ادعاءات في مقطع فيديو متداول يزعم ضرر الشاي الأخضر على الغدة الدرقية.

وأكدت الهيئة أن المعلومة غير صحيحة، ولا تستند إلى دليل علمي، وأن ما أشيع في هذا الصدد غير صحيح.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يزعم أن الشاي الأخضر يضر الغدة الدرقية؛ ما يسبب زيادة الوزن.

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