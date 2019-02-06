شكرا لقرائتكم هطول أمطار رعدية على هذه المناطق.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة، قائلة: إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد وبرياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية”.

وشملت التوقعات، أن تتكوّن السحب الرعدية على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، بينما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان، كما لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

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