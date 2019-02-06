، الاتحاد: ناظر يلتقي المشجع الأصم الأبكم ويهديه قميصًا وتذاكر ذهبية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر المشجع الاتحادي "مبارك الزهراني" في مقر النادي مساء اليوم، وقدم له قميص الفريق الأصلي الذي يحمل اسمه، وبتوقيع جميع اللاعبين. كما قام بتسليمه تذاكر المنصة الذهبية لمواجهة الاتحاد والتعاون.
وكان المشجع الزهراني المسن الأبكم الأصم الذي ظهر في فيديو وهو يعبِّر عن فرحته بعد فوز فريقه أمام نادي الوحدة قد حظي بتفاعل عدد من محبي العميد معلنين تكفلهم بقيمة التذاكر له لحضور أي مباراة قادمة تجمع العميد مع أي نادٍ آخر.
كما التقت "الخليج 365" شقيقه الذي أشار إلى أن الفرحة والابتسامة التي ظهرت على محيا شقيقه "مبارك" وأفراد أسرته كافة لا توصف، وذلك بعد انتشار المقطع الذي ترجم معاني الحب والوفاء والعشق لكيان رياضي سعودي بحجم نادي الاتحاد مهما عصفت به الظروف.
الاتحاد: ناظر يلتقي المشجع الأصم الأبكم ويهديه قميصًا وتذاكر ذهبيةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-02-06
استقبل رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر المشجع الاتحادي "مبارك الزهراني" في مقر النادي مساء اليوم، وقدم له قميص الفريق الأصلي الذي يحمل اسمه، وبتوقيع جميع اللاعبين. كما قام بتسليمه تذاكر المنصة الذهبية لمواجهة الاتحاد والتعاون.
وكان المشجع الزهراني المسن الأبكم الأصم الذي ظهر في فيديو وهو يعبِّر عن فرحته بعد فوز فريقه أمام نادي الوحدة قد حظي بتفاعل عدد من محبي العميد معلنين تكفلهم بقيمة التذاكر له لحضور أي مباراة قادمة تجمع العميد مع أي نادٍ آخر.
كما التقت "الخليج 365" شقيقه الذي أشار إلى أن الفرحة والابتسامة التي ظهرت على محيا شقيقه "مبارك" وأفراد أسرته كافة لا توصف، وذلك بعد انتشار المقطع الذي ترجم معاني الحب والوفاء والعشق لكيان رياضي سعودي بحجم نادي الاتحاد مهما عصفت به الظروف.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
08:41 PM
استقبل رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر المشجع الاتحادي "مبارك الزهراني" في مقر النادي مساء اليوم، وقدم له قميص الفريق الأصلي الذي يحمل اسمه، وبتوقيع جميع اللاعبين. كما قام بتسليمه تذاكر المنصة الذهبية لمواجهة الاتحاد والتعاون.
وكان المشجع الزهراني المسن الأبكم الأصم الذي ظهر في فيديو وهو يعبِّر عن فرحته بعد فوز فريقه أمام نادي الوحدة قد حظي بتفاعل عدد من محبي العميد معلنين تكفلهم بقيمة التذاكر له لحضور أي مباراة قادمة تجمع العميد مع أي نادٍ آخر.
كما التقت "الخليج 365" شقيقه الذي أشار إلى أن الفرحة والابتسامة التي ظهرت على محيا شقيقه "مبارك" وأفراد أسرته كافة لا توصف، وذلك بعد انتشار المقطع الذي ترجم معاني الحب والوفاء والعشق لكيان رياضي سعودي بحجم نادي الاتحاد مهما عصفت به الظروف.
، الاتحاد: ناظر يلتقي المشجع الأصم الأبكم ويهديه قميصًا وتذاكر ذهبية ،
المصدر : الخليج 365
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