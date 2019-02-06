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استقبل رئيس وزراء ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض - مقر إقامته - اليوم، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.
وجرى خلال الاستقبال بحث موضوعات عدة تهم البلدين، لاسيما ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وأفضل الوسائل والسبل لدعم تلك العلاقة ودفعها إلى آفاقٍ أوسع.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبد المؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.
هذه أهم النقاط التي ناقشها رئيس وزراء ألبانيا مع "الاستثمارات العامة"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-06
استقبل رئيس وزراء ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض - مقر إقامته - اليوم، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.
وجرى خلال الاستقبال بحث موضوعات عدة تهم البلدين، لاسيما ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وأفضل الوسائل والسبل لدعم تلك العلاقة ودفعها إلى آفاقٍ أوسع.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبد المؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
08:19 PM
"الرميان" يلتقي "راما" بمقر إقامته بالرياض
استقبل رئيس وزراء ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض - مقر إقامته - اليوم، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.
وجرى خلال الاستقبال بحث موضوعات عدة تهم البلدين، لاسيما ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وأفضل الوسائل والسبل لدعم تلك العلاقة ودفعها إلى آفاقٍ أوسع.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبد المؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.
، هذه أهم النقاط التي ناقشها رئيس وزراء ألبانيا مع "الاستثمارات العامة" ،
المصدر : الخليج 365
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