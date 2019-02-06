، "التجارة" تشهِّر بمنشأة تبيع العطور المغشوشة في رفحاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بوافد مخالف، يعمل لدى منشأة تختص في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بمحافظة رفحاء؛ وذلك إثر ثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات العطور المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وهو ما يعد غشًّا تجاريًّا وإيهامًا وتضليلاً للمستهلك.

وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بعرعر، تضمن فرض غرامة مالية على المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، إضافةإلى عقوبة الإبعاد للعامل المسؤول، وعدم السماح له بالعودة للعمل في السعودية،والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.