، التماسيح والأفاعي تتجول في شوارع "كوينزلاند" الأسترالية بسبب الفيضانات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما فتحت السلطات بوابات سد نهر "روز" إثر هطول أمطار غزيرة

تسببت الفيضانات التي اجتاحت ولاية كوينزلاند في أستراليا في انتشار التماسيح والأفاعي وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وقد شاهد سكان مدينة "تاونزفيل" الكثير من الزواحف السامة التي تنتشر في أرجاء المنطقة وفوق المباني وأمام المحال، ما دفعهم إلى ملازمة منازلهم، وعدم الخروج منها لحين انتهاء الفيضان وتنظيف الشوارع.

بدورها حذرت السلطات الأسترالية السكان من عدم ملامسة مياه الفيضان، أو المشي بها نظراً لما تحمله من مواد ملوثة، موضحين أنها مختلطة بالفضلات البشرية.

وكانت مياه الفيضانات غمرت مساحات واسعة من مدينة "تاونزفيل" الأسترالية، بعد أن فتحت السلطات بوابات سد نهر "روز"، إثر هطول أمطار غزيرة أدت لامتلاء السد وتخزينه أكثر مما يحتمل.