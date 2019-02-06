، "بومبيو": انسحابنا من سوريا ليس نهاية المعركة مع "داعش" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً

طمأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحلفاء، اليوم (الأربعاء)، بأن انسحاب قوات بلاده من سوريا ليس نهاية معركة أمريكا، وطالبهم بتجديد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وخاطب "بومبيو" نحو 79 من شركاء التحالف، تجمعوا في واشنطن لبحث الخطوات المقبلة في الصراع في سوريا، مشدداً على أن "داعش" لا يزال يمثل تهديداً.

وقال الوزير الأميركي: "إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليس نهاية معركة أمريكا، وسنواصل خوض المعركة إلى جانبكم".

وأشار إلى أن "سحب القوات تغيير تكتيكي بصورة أساسية، وليس تغييراً في المهمة، ويمثل ببساطة مرحلة جديدة في معركة قديمة" على حد وصفه.