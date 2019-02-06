حقيقة وفاة سعود الهلال

توفي مساء اليوم الأربعاء، مدير الأمن العام السعودي السابق الفريق سعود الهلال، في إحدى المشافي الألمانية، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة.

وكان "لهلال" قد تعرض لوعكة صحية، ونقل إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ ومن ثم إلى مستشفى التخصصي بالرياض، حيث قضى عدة أيام في العناية المكثفة، وبعدها غادر خارج المملكة لاكمال رحلة علاجه.

الجدير بالذكر، أن وزير الداخلية كلف مساعده لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، بالإشراف على الأمن العام لتسيير الأعمال حتى شفاء الفريق الهلال. وفق "عسير نيوز"