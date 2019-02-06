حساب المواطن يوضّح موقف التابع المُضاف

كشف برنامج حساب المواطن عن الموعد، الذي يمكن أن يتم فيه صرف الدعم للتابعين المُضافين للمستفيدين الرئيسيين.

وجاء ذلك، ردًا على تساؤل تلقته خدمة العملاء التابعة لـ«حساب المواطن»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: « أنا عملت إضافة مولود جديد.. متى تتم الموافقة عليه ويُصرف له الاستحقاق؟».

ورد حساب المواطن، قائلًا: « في حال تمت إضافة التابع قبل تاريخ 10 فبراير، ستتم دراسة حالة الأهلية، وإبلاغك باستيفائه شروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك، ثم الدخول إلى دراسة الأهلية، وذلك بعد إعلان نتائج دورة الأهلية لشهر مارس».

وكان حساب المواطن، قد دعا من لم يسبق له التسجيل في البرنامج للمسارعة في التسجيل قبل العاشر من فبراير الجاري؛ حتى يستفيد من دعم دفعة مارس.

يأتي هذا، فيما يتبقى فقط 4 أيام على إيداع دعم الدفعة الـ15 من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين؛ حيث من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل 10 فبراير، وضع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين والمواطنات.

وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16، التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: «رقم الهوية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوَّال»، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطن، والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمار التابعين، إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.