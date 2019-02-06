السعودية اليوم / الشيخ السديس يرأس اجتماع لجنة التطوير الإداري بوكالة الرئاسة



المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

رأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماع لجنة التطوير الإداري بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وذلك بمكتب معاليه بالوكالة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوعات التكامل في الجوانب الإدارية والميدانية والبشرية والتقنية والإعلامية، والنماذج وآليات العمل الموحدة والتوثيق والحفظ و إعداد الخطط والدراسات، والبرامج التطويرية لمنظومة الأعمال في الوكالة، والعمل على متابعتها وتنفيذها لتكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستثمار التقنية ومتابعة كل جديد لخدمة زائري المسجد النبوي.

وشكر معالي الرئيس العام، ولاة الأمر - حفظهم الله - على مايولونه للحرمين الشريفين من كريم العناية وفائق الرعاية والمتابعة المستمرة، داعيًا الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، ويجعل ما يقدمونه في موازين أعمالهم .

// انتهى //

21:12ت م

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المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسرأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماع لجنة التطوير الإداري بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وذلك بمكتب معاليه بالوكالة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوعات التكامل في الجوانب الإدارية والميدانية والبشرية والتقنية والإعلامية، والنماذج وآليات العمل الموحدة والتوثيق والحفظ و إعداد الخطط والدراسات، والبرامج التطويرية لمنظومة الأعمال في الوكالة، والعمل على متابعتها وتنفيذها لتكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستثمار التقنية ومتابعة كل جديد لخدمة زائري المسجد النبوي.وشكر معالي الرئيس العام، ولاة الأمر - حفظهم الله - على مايولونه للحرمين الشريفين من كريم العناية وفائق الرعاية والمتابعة المستمرة، داعيًا الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، ويجعل ما يقدمونه في موازين أعمالهم .// انتهى //21:12ت م0284

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