السعودية اليوم / نائب الرئيس اليمني يناقش مع رئيس الوزراء في بلاده جهود الحكومة في المناطق المحررة



عدن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

ناقش نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء في بلاده، معين عبدالملك، الجهود الحكومية المبذولة في تلبية المتطلبات الخدمية والتنموية والأمنية والعسكرية في المناطق المحررة.

وجرى خلال اللقاء، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، بحث المستجدات الميدانية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني بدعم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل استعادة الدولة اليمنية ودحر ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد "محسن" أن الشرعية وبدعم صادق من أشقائنا في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية

// انتهى //

19:51ت م

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عدن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسناقش نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء في بلاده، معين عبدالملك، الجهود الحكومية المبذولة في تلبية المتطلبات الخدمية والتنموية والأمنية والعسكرية في المناطق المحررة.وجرى خلال اللقاء، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، بحث المستجدات الميدانية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني بدعم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل استعادة الدولة اليمنية ودحر ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.وأكد "محسن" أن الشرعية وبدعم صادق من أشقائنا في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة الإمارات وبالتفاف كل المخلصين من أبناء الوطن، ماضون بعزيمة وإصرار في إحباط مشروع إيران التخريبي والحفاظ على اليمن وهويته العروبية ونظامه الجمهوري والعمل بكل السبل لإحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الدولية الثلاث.// انتهى //19:51ت م0266

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