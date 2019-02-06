السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري



ظهران الجنوب 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم, جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" بإزالة المخلفات في أحياء الرحيبين, والنسيم, وآل المؤنس, والحصن.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمحافظة ظهران الجنوب.

// انتهى //

19:29ت م

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ظهران الجنوب 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسواصلت بلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم, جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" بإزالة المخلفات في أحياء الرحيبين, والنسيم, وآل المؤنس, والحصن.ويأتي ذلك ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمحافظة ظهران الجنوب.// انتهى //19:29ت م0260

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