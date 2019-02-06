السعودية | رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير الثقافة ووزير الدولة العيبان والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير الثقافة ووزير الدولة العيبان والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

استقبل دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما، في قصر الملك سعود بالرياض – مقر إقامته – اليوم, معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأفضل الآليات لدعمها ودفعها لآفاق أوسع في مختلف المجالات.

كما استقبل آدي راما، اليوم, صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية على الصعيد الثقافي، وسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة، من خلال برامج وأنشطة ثقافية ثرية، تعتمد على مخزون وإرث ثقافي وحضاري غزيز لدى الجانين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير الجمهورية الألبانية لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا، وعدد من المسؤولين من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.

كما استقبل دولته ، في قصر الملك سعود بالرياض – مقر إقامته – اليوم، معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.

وجرى خلال الاستقبال بحث موضوعات عدة تهم البلدين، لاسيما ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وأفضل الوسائل والسبل لدعم تلك العلاقة ودفع إلى آفاقٍ أوسع.

حضر اللقاء حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس وزراء ألبانيا.

