شكرا لقرائتكم فيديو نادر.. الملك فيصل ينزل من الكعبة المشرفة بعد غسلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو نادر الملك فيصل بن عبدالعزيز- رحمه الله- وهو ينزل من الكعبة المشرفة بعد غسلها.

ويرجع تاريخ الفيديو لعهد الملك سعود بن عبدالعزيز، وتحديدًا في عام 1963م، وحينها كان الملك فيصل وليًّا للعهد.

ومنذ عهد المؤسس- رحمه الله- جرت العادة أن يتم غسل الكعبة المشرفة مرتين في كل عام، الأولى في أول شهر بالعام الهجري، والثانية غرة شهر شعبان استعدادًا لاستقبال المعتمرين، والآن أصبح يتم غسلها مرة واحدة، في شهر محرم من كل عام.

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