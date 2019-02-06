شكرا لقرائتكم شطب عابثين من جميع أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن نادي الإبل أنه تقرر شطب عابثين من جميع أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة بعد صدور العقوبات الأولية.

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