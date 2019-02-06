الان تتابع نائب وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية تشاد الجنرال ادريس دوكوني الدكير، والوفد المرافق وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات وتبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري جمهورية تشاد، كذلك الترتيبات اللازمة التي تكفل لهم أداء المناسك في جوٍ من السكينة والوقار.

من جانبه أكد معالي نائب وزير الحجّ والعُمرة على أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أرقى الخدمات وفق منظومة عمل متكاملة، والسعي إلى خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

بدوره رفع رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية تشاد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـــ حفظهما الله ـــ على المجهودات المبذولة والرعاية المتواصلة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار .