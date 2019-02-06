الان تتابع بالفيديو.. قرود جائعة تثير رعب طالبات جامعة بيشة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تسلل مجموعة من القرود إلى حرم جامعة “بيشة”، فرع بلقرن، جنوب المملكة. وأثارت القرود فزع طالبات إذ حاولت خطف حقائبهن بحثا عن الطعام.

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