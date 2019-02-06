شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يُخمد نيران مستودع المواد الغذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تمكن الدفاع المدني في محافظة جدة من إخماد حريق اندلع مساء اليوم (الأربعاء) في مستودع للمواد الغذائية، وتسبب في إصابتين إحداهما بحروق والآخر بلهف حراري، وتم علاجهم عن طريق فرق الهلال الأحمر المتواجدة في منطقة الحادث.

وباشر الدفاع المدني الحادث بعد ورود بلاغ لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة، حيث جرى تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تدعمها الآليات المساندة لموقع الحادث.

وأكد الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان، أن فرق الإطفاء باشرت مهامها لإخماد الحريق داخل مستودع للمواد الغذائية، وتمكنت من الحد من انتشار الحريق والوصول لبؤر اللهب، مما ساعد على إخماد الحريق والسيطرة عليه، لتبدأ أعمال تهوية الموقع وأعمال التبريد والتحقيق في مسببات نشوب الحريق من قِبل الفرق المختصة.

وأضاف بن سرحان، أن الفرق الآن في طور إجراءات تأمين الموقع، كونه مخصص للمواد الغذائية، حيث وقف مندوب أمانة جدة على الموقع وتم فصل التيار الكهربائي عن طريق الفرق المختصة بشركة الكهرباء.